Днем 5 марта в Иркутске потеплеет до −1 градуса

Днем 5 марта в Иркутске потеплеет до −1…-3 градусов. А ночью столбик термометра опустится до −20 градусов. По прогнозу осадков не ожидается, на небе будет облачно. Как рассказали КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с.
— В западных и северных районах Приангарья местами пройдет небольшой снег. А в остальных — будет преимущественно без осадков и переменная облачность. Днем порывы южного ветра могут усилиться до 14 м/с, — прокомментировали синоптики.
Ночью будет довольно холодно −17…-22 градуса, а если небо прояснится, то и до −27…-32. На северо-востоке будет морознее всего −30…-35. Днем потеплеет до 0…-5 градусов, но кое-где может быть и −10…-15. На Байкале снега не будет. Утром и днем местами будут сильные порывы ветра до 15−17 м/с. Температура составит −11…-16, а на юге может потеплеть до −6 градусов.