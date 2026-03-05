Днем 5 марта в Иркутске потеплеет до −1 градуса

Ночью будет довольно холодно −17…-22 градуса, а если небо прояснится, то и до −27…-32. На северо-востоке будет морознее всего −30…-35. Днем потеплеет до 0…-5 градусов, но кое-где может быть и −10…-15. На Байкале снега не будет. Утром и днем местами будут сильные порывы ветра до 15−17 м/с. Температура составит −11…-16, а на юге может потеплеть до −6 градусов.