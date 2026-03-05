Utair запустит ежедневные вывозные рейсы из ОАЭ

Рейсы из ОАЭ будут летать каждый день. Перелёты организуют на широкофюзеляжном дальнемагистральном лайнере Boeing 767. Борт следует в Москву без промежуточных посадок. В ближайшее время «ЮТэйр» доставит пассажиров из ОАЭ в другие города своей маршрутной сети. Перелёты пройдут прямыми рейсами или с пересадкой в Москве. Дополнительную информацию о рейсах опубликуют позже.