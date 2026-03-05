Представитель курдов опроверг сообщения в СМИ о наступлении в Иране

Представитель одной из групп иранской курдской оппозиции опроверг изданию Axios сообщения в СМИ о начале наземного наступления в Иране.
— Высокопоставленный представитель одной из иранско-курдских группировок опроверг в разговоре со мной начало наземного наступления, — заявил в среду, 4 марта, в социальной сети X журналист портала Барак Равид.
Ранее журналистка американского канала Fox News Дженнифер Гриффин, ссылаясь на источники сообщила, что «тысячи иракских курдов» начали наземное наступление в Иране. Других подробностей она не привела.
3 марта телеканал CNN, ссылаясь на источники, передал, что Центральное разведывательное управление США поставит оружие курдским отрядам, чтобы втянуть их в боевые действия на западе Ирана. Уточнялось, что в Белом доме надеются, что курды вступят в вооруженное столкновение с иранской армией уже в ближайшие дни.
Помимо этого, отмечалось, что при ведении боевых действий курдские отряды будут рассчитывать на военную поддержку Штатов и Израиля.
В тот же день глава американского Центрального командования генерал Брэдли Купер заявил, что армия США потопила 17 иранских военных кораблей, в том числе подлодку.