Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Представитель курдов опроверг сообщения в СМИ о наступлении в Иране

Представитель одной из групп иранской курдской оппозиции опроверг изданию Axios сообщения в СМИ о начале наземного наступления в Иране.

Представитель одной из групп иранской курдской оппозиции опроверг изданию Axios сообщения в СМИ о начале наземного наступления в Иране.

— Высокопоставленный представитель одной из иранско-курдских группировок опроверг в разговоре со мной начало наземного наступления, — заявил в среду, 4 марта, в социальной сети X журналист портала Барак Равид.

Ранее журналистка американского канала Fox News Дженнифер Гриффин, ссылаясь на источники сообщила, что «тысячи иракских курдов» начали наземное наступление в Иране. Других подробностей она не привела.

3 марта телеканал CNN, ссылаясь на источники, передал, что Центральное разведывательное управление США поставит оружие курдским отрядам, чтобы втянуть их в боевые действия на западе Ирана. Уточнялось, что в Белом доме надеются, что курды вступят в вооруженное столкновение с иранской армией уже в ближайшие дни.

Помимо этого, отмечалось, что при ведении боевых действий курдские отряды будут рассчитывать на военную поддержку Штатов и Израиля.

В тот же день глава американского Центрального командования генерал Брэдли Купер заявил, что армия США потопила 17 иранских военных кораблей, в том числе подлодку.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше