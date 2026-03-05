ВЦИОМ: россияне чаще считают себя людьми, добившимися успеха в жизни

При этом, по данным экспертов, мужчины и женщины оценивают себя одинаково, а среди поколений наиболее уверенно чувствуют себя младшие миллениалы. Главным фактором ощущения собственной успешности остается материальное положение, при хорошем достатке индекс успешности возрастает до 74 пунктов, а при плохом опускается до 43 пунктов.