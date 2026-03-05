ВЦИОМ: россияне чаще считают себя людьми, добившимися успеха в жизни

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Россияне чаще относят себя к тем, кто добился успеха в жизни. Индекс успешности граждан РФ составил 60 пунктов из 100 возможных, говорится в исследовании Аналитического центра ВЦИОМ, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Российское общество смело можно назвать обществом успешных людей. По крайней мере, по собственной оценке, наши сограждане чаще относят себя к тем, кто добился успеха в жизни. Индекс успешности составил 60 пунктов из 100 возможных», — отмечается в исследовании.
При этом, по данным экспертов, мужчины и женщины оценивают себя одинаково, а среди поколений наиболее уверенно чувствуют себя младшие миллениалы. Главным фактором ощущения собственной успешности остается материальное положение, при хорошем достатке индекс успешности возрастает до 74 пунктов, а при плохом опускается до 43 пунктов.
Индекс рассчитывается по вопросу «А вы скорее могли бы назвать себя успешным или неуспешным человеком?», где вариантам ответа присваиваются коэффициенты. «Точно успешным» — 1, «скорее успешным» — 0,7, «скорее не успешным» — 0,3, «точно не успешным» — 0, «затрудняюсь ответить» — 0,5. Итоговый диапазон индекса — от 0 до 100 пунктов. Чем выше индекс, тем выше самоощущение успешности.
Опрос проведен 13 февраля 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.