Первый рейс из Дубая приземлился в Петербурге: пассажиры рассказали о полете

Застрявшие в ОАЭ туристы из России возвращаются домой. Первый авиарейс из Дубая приземлился в петербургском аэропорту Пулково. Пассажиры назвали полет «спокойным». Они поделились своими эмоциями с ТАСС.
Как рассказали пассажиры, перелет, вероятно, осуществлялся через воздушное пространство стран Европы. Самолет должен был приземлиться 4 марта в 21:10. Однако россияне оказались в Петербурге к полуночи.
«Никакой информации нам не говорили по ходу полета. Как я поняла, мы летели через Европу. Все очень стараются: и там стараются, и здесь стараются. В сам аэропорт мы приехали уже с посадочными билетами, нужно заранее было решать этот вопрос с авиакомпанией», — оповестила собеседница агентства.
Как отметили в Минтрансе РФ, на вывоз всех россиян с Ближнего Востока может потребоваться до десяти дней. Предварительный график рейсов составлен до 7 марта. За 2 и 3 марта российские и иностранные авиакомпании перевезли почти 6 тысяч человек на 34 рейсах.