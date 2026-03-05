ОАЭ отменили штрафы за просрочку виз для застрявших туристов

Речь идёт о тех, кто оказался «заложником» отменённых рейсов и ограничений на полёты. В обычных условиях за превышение срока визы в Эмиратах предусмотрены серьёзные финансовые санкции, однако сейчас их применять не будут.
Соответствующее заявление распространило государственное агентство WAM. Власти подчеркнули, что решение принято с учётом форс-мажорных обстоятельств и направлено на поддержку людей, оказавшихся в сложной ситуации.
