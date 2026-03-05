Маткапитал в 2027 году может превысить миллион рублей

С 1 февраля 2026 года материнский капитал в РФ был проиндексирован на 5,6%. Сумма выплаты на первого ребенка выросла почти до 729 тысяч рублей. Материнский капитал на второго ребенка составил почти 235 тысяч рублей для семей, ранее получавших выплату на первого ребенка. Если же семья не получала выплату, она может получить сертификат в размере 963 тысячи рублей.