«Самая красивая девочка России» Ксюша Никитина скончалась в восемь лет

— Не стало самой красивой девочки «с планеты Ретта». С глубокой печалью сообщаем, что Ксения Никитина ушла из жизни в возрасте восьми лет. Ксюша была очаровательной девочкой с озорными кудряшками, бездонными глазами и улыбкой, которая озаряла все вокруг. Она росла в любящей семье: рядом были заботливые родители, бабушки и дедушки, готовые на все ради нее, — говорится в посте.