«Самая красивая девочка России» Ксюша Никитина скончалась в восемь лет

В Воронеже умерла восьмилетняя Ксения Никитина, известная как победительница детского конкурса красоты. Об этом в среду, 4 марта, сообщил благотворительный фонд «Стеша» в соцсети «ВКонтакте».
Ксения была подопечной фонда. Она жила с синдромом Ретта — редким неврологическим заболеванием, приводящим к тяжелым нарушениям развития и требующим постоянной помощи и ухода.
— Не стало самой красивой девочки «с планеты Ретта». С глубокой печалью сообщаем, что Ксения Никитина ушла из жизни в возрасте восьми лет. Ксюша была очаровательной девочкой с озорными кудряшками, бездонными глазами и улыбкой, которая озаряла все вокруг. Она росла в любящей семье: рядом были заботливые родители, бабушки и дедушки, готовые на все ради нее, — говорится в посте.
В фонде выразили соболезнования родным девочки и добавили, что готовы поддержать семью в этот период.
Также представители организации поблагодарили всех, кто участвовал в помощи Ксении и оставлял слова поддержки близким.