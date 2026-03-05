Лидер СР призвал правительство решить проблемы с отоплением в ЛНР

По его словам, в ряде муниципалитетов ЛНР складывается тяжелая ситуация с отоплением. «История вопроса следующая: с 2010 по 2014 годы на территории Луганской области по распоряжению действующих в то время органов власти жители почти что всех населенных пунктов перешли от централизованной системы на локальное и индивидуальное отопление», — рассказал лидер партии.