Футболист Масалитин: ЦСКА в матче с «Краснодаром» помог настрой Челестини

Экс-нападающий ЦСКА уверен, что ЦСКА могли забить «Краснодару» пять мячей, но ограничились тремя.

Источник: Аргументы и факты

В завершившемся в Москве со счетом 3:1 матче ЦСКА и «Краснодара» у победителей были все шансы забить в ворота соперника 5 мячей. Об этом в разговоре с aif.ru сказал экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин.

«Считаю, что главному тренеру “армейцев” Фабио Челестини удалось правильно настроить футболистов после первой половины матча. — сказал Масалитин. — ЦСКА вышел на второй тайм с настроем перевернуть встречу. Вероятно, именно в этот момент главный тренер “Краснодара” Мурад Мусаев упустил контроль над игрой. “Армейцы” волнами накатывали на ворота Агкацева».

Эксперт считает, что ЦСКА победил по делу и при лучшей реализации мог забить в этот день и пять мячей: «Армейцы» грамотно пользовались свободными зонами соперника, а гости не успевали за оппонентом".