В РФ приняли новый ГОСТ на творог: что изменится

В России изменятся требования к производству творога. Новый ГОСТ вступит в силу в январе 2027 года. Стандарт установит сниженную норму содержания белка в твороге. В зависимости от жирности продукта она составит 14%, 15% и 17%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.