В РФ приняли новый ГОСТ на творог: что изменится

В России изменятся требования к производству творога. Новый ГОСТ вступит в силу в январе 2027 года. Стандарт установит сниженную норму содержания белка в твороге. В зависимости от жирности продукта она составит 14%, 15% и 17%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.
В Росстандарте также снижают порог кислотности творога. Продукт будет иметь кислотность не менее 150 градусов. Меру назвали противодействием возможной фальсификации.
«Новая редакция стандарта сохраняет традиционный объект стандартизации — классический творог как кисломолочный продукт — и одновременно уточняет ряд показателей с учетом современной практики», — пояснили в Росстандарте.
В РФ также начнет действовать новый ГОСТ на белый хлеб. С 1 апреля этого года можно выпекать продукт массой менее 500 граммов. Кроме того, хлеб теперь может быть овальной формы.