Специалист рассказала, как избавиться от панических атак

Чтобы справиться с приступом, нужны выбрать четыре точки на теле и в течение как минимум пяти минут полностью сосредоточить на них свое внимание и дышать. По мнению психологов, такой подход способствует «заземлению» сознания, эффективно отвлекая его от тревожных мыслей.