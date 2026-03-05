Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалист рассказала, как избавиться от панических атак

Психолог Лазарева: Ежедневные прогулки помогают бороться с паническими атаками.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ежедневные прогулки — верный спутник в борьбе с паническими атаками. Так утверждает психолог Лилия Лазарева в беседе с NEWS.ru. По ее мнению, чтобы чувствовать себя лучше и обрести гармонию, стоит также попробовать медитировать и заниматься спортом.

— В современном мире растет число людей, страдающих от панических атак. Их появление часто связано с хроническим стрессом и подавленными эмоциями. Для улучшения состояния важно учиться фокусироваться на телесных ощущениях, а не на мыслях, и активно работать над внутренним миром и негативными установками, — подчеркнула эксперт.

Чтобы справиться с приступом, нужны выбрать четыре точки на теле и в течение как минимум пяти минут полностью сосредоточить на них свое внимание и дышать. По мнению психологов, такой подход способствует «заземлению» сознания, эффективно отвлекая его от тревожных мыслей.