В России появились две отрасли со средней зарплатой больше 400 тысяч рублей

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. Россияне в среднем по стране в декабре получали почти 140 тысяч рублей, при этом еще годом ранее эти доходы составляли 129 тысяч.