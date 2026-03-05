Ричмонд
В России появились две отрасли со средней зарплатой больше 400 тысяч рублей

РИА Новости: зарплата в финансах и сфере нефти и газа превысила 400 тыс руб.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Средняя зарплата в финансах и сфере добычи нефти и газа по итогам декабря превысила 400 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.

Так, специалисты в сфере добычи нефти и природного газа в последний месяц года получали в среднем 411 тысяч рублей, а финансисты и страховщики — 458 тысяч рублей.

Более 300 тысяч рублей в декабре платили специалистам, работающим в сфере воздушного и космического транспорта (348 тысяч рублей) и международных организаций (334 тысячи).

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. Россияне в среднем по стране в декабре получали почти 140 тысяч рублей, при этом еще годом ранее эти доходы составляли 129 тысяч.