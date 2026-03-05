Россиянам рассказали, как трехдневные выходные в марте повлияют на зарплату

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Трехдневные выходные в марте не повлияют на размер зарплаты, если месяц полностью отработан, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Если сотрудник весь месяц отработал полностью, то на размер оплаты труда наличие праздничных и выходных дней никак не повлияет», — сказал Балынин.
Эксперт добавил, что заработная выплата рассчитывается исходя из отработанных дней пропорционально числу рабочих, а не календарных дней в месяце.