Стало известно о состоянии заразившейся после укусов трех клещей девочки из Красноярска

Процедуру проводят врачи из КНР, которые все эти годы помогали девочке восстановиться. Ее стоимость — больше 3,5 миллионов рублей. Таких денег у семьи нет. Отец Арины, Виталий, скоропостижно скончался, ему был всего 41 год. Мать посвятила себя спасению дочки.