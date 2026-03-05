Ричмонд
Стало известно о состоянии заразившейся после укусов трех клещей девочки из Красноярска

Опасно заболевшей после поездки к роднику под Красноярском девочке нужна помощь.

Источник: Комсомольская правда

Мама восьмилетней Арины Швецовой, заразившейся энцефалитом после укусов сразу трех клещей, просит красноярцев о помощи. О состоянии дочки, которая третий год борется со страшной болезнью, Ольга рассказала «КП» — Красноярск.

Напомним, это случилось в апреле 2024 года. Ребенок вместе с отцом отправился к роднику за водой. А, когда вернулись домой, мать обнаружила на шее у Ариши три черных пятнышка, это были клещи.

Родители сделали все, что могли, пытались уберечь дочку. Однако избежать беды не удалось. Один из клещей оказался переносчиком энцефалита, еще два — боррелиоза. Девочка подхватила страшную болезнь. Больше месяца провела в реанимации — в коме.

Вернувшись домой, не могла ходить, говорить, сама принимать пищу. Реабилитация в Красноярске результатов не имела. К счастью, ребенку помогли специалисты из Китая. После трех курсов малышка пошла на поправку, оживает на глазах.

— Сейчас Ариша нуждается в пересадке стволовых клеток, — обращается Ольга к красноярцам. — Для нее это настоящий шанс вернуться к жизни!

Процедуру проводят врачи из КНР, которые все эти годы помогали девочке восстановиться. Ее стоимость — больше 3,5 миллионов рублей. Таких денег у семьи нет. Отец Арины, Виталий, скоропостижно скончался, ему был всего 41 год. Мать посвятила себя спасению дочки.

— Помогите мне! — просит она. — Любая поддержка (финансовая или просто добрые слова) может подарить дочке надежду на возвращение!

Подробности истории Ариши — читайте в нашем материале «Сердце упало, на шее дочки чернели три пятнышка!»: мама 7-летней девочки вдруг обнаружила у нее зловещую болезнь.

Как помочь девочке в ее борьбе с опасным недугом? Можно узнать здесь.