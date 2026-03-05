Сколько стоит один день войны с Ираном: агрессия США обошлась в миллиарды

При этих колоссальных расходах остается неизвестным, сколько США смогут продержаться в противостоянии с Ираном. Как отмечает Bloomberg, война стала изнурительной. Ракетные комплексы США Patriot успешно сбивают более 90% целей. Однако цена одного пуска достигает 4 миллионов долларов против 20 тысяч за дрон. Волны атак беспилотников Shahed-136 оказывают давление на оборону США, добавило агентство.