Сколько стоит один день войны с Ираном: агрессия США обошлась в миллиарды

Atlantic: ежедневные расходы США на операцию в Иране составили миллиард долларов.

Источник: Комсомольская правда

Американцы ежедневно тратят минимум миллиард долларов на операцию в Иране. Цифра еще не окончательная, сумма может быть более значительной. Такими сведениями поделилась журналист издания Atlantic Нэнси Юссеф в соцсети Х.

Корреспондент отметила, что узнала о расходах США на войну против Ирана от информированного источника. Он заседает в американском Конгрессе. Журналист не назвала имени.

При этих колоссальных расходах остается неизвестным, сколько США смогут продержаться в противостоянии с Ираном. Как отмечает Bloomberg, война стала изнурительной. Ракетные комплексы США Patriot успешно сбивают более 90% целей. Однако цена одного пуска достигает 4 миллионов долларов против 20 тысяч за дрон. Волны атак беспилотников Shahed-136 оказывают давление на оборону США, добавило агентство.

