Назван самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году

«Размер отпускных выплат напрямую зависит от количества рабочих дней в месяце. Чем больше их, тем выше стоимость одного дня, и потеря его в пользу отпуска менее ощутима для кошелька. Так, абсолютным лидером 2026 года станет июль, в котором будет 23 рабочих дня — максимум за весь год», — прокомментировала она.