Врачи могут закрыть больничные пациентам через Мах, рассказали в Госдуме

«Согласно обновленному Минздравом порядку экспертизы временной нетрудоспособности, лечащий врач получил право оценивать состояние здоровья пациента с применением телемедицинских технологий. Это значит, что врач может в том числе принимать решение о закрытии больничного, например, при помощи национального мессенджера Мах», — сказал Леонов.
Парламентарий добавил, что через национальный мессенджер Мах также можно закрывать больничные по уходу за членом семьи, а также при карантине и угрозе распространения опасных заболеваний.
«На мой взгляд, такая возможность сильно упростит жизнь пациентам, потому что им не придется повторно идти в поликлинику для закрытия больничного сразу после выздоровления в ослабленном состоянии и рисковать заразиться вновь. Также закрытие больничных дистанционно снизит нагрузку на терапевтов, позволяя им сосредоточиться на лечении новых пациентов», — заключил он.