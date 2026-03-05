Ричмонд
Врачи могут закрыть больничные пациентам через Мах, рассказали в Госдуме

РИА Новости: врачи могут закрыть больничные дистанционно через Мах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Врачи в России получили возможность закрывать больничные листы пациентов через национальный мессенджер Мах, что значительно облегчит процедуру для граждан и разгрузит терапевтов, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX >>>

«Согласно обновленному Минздравом порядку экспертизы временной нетрудоспособности, лечащий врач получил право оценивать состояние здоровья пациента с применением телемедицинских технологий. Это значит, что врач может в том числе принимать решение о закрытии больничного, например, при помощи национального мессенджера Мах», — сказал Леонов.

Парламентарий добавил, что через национальный мессенджер Мах также можно закрывать больничные по уходу за членом семьи, а также при карантине и угрозе распространения опасных заболеваний.

«На мой взгляд, такая возможность сильно упростит жизнь пациентам, потому что им не придется повторно идти в поликлинику для закрытия больничного сразу после выздоровления в ослабленном состоянии и рисковать заразиться вновь. Также закрытие больничных дистанционно снизит нагрузку на терапевтов, позволяя им сосредоточиться на лечении новых пациентов», — заключил он.

