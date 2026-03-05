Врачи могут закрыть больничные пациентам через Мах, рассказали в Госдуме

«На мой взгляд, такая возможность сильно упростит жизнь пациентам, потому что им не придется повторно идти в поликлинику для закрытия больничного сразу после выздоровления в ослабленном состоянии и рисковать заразиться вновь. Также закрытие больничных дистанционно снизит нагрузку на терапевтов, позволяя им сосредоточиться на лечении новых пациентов», — заключил он.