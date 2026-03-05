36 маралов выпустили в дикую природу из питомника в Красноярском крае

В Красноярском крае в дикую природу выпустили 36 маралов. Благородных оленей вырастили в питомнике «Бюзинский». Парнокопытные пополнили группировки на территории трех заказников: «Солгонский кряж», «Арга» и «Бюзинский». Они расположены на территории Балахтинского, Козульского, Назаровского, Ужурского районов, Ачинского, Боготольского и Назаровского и на севере Балахтинского. В краевом министерстве природных ресурсов рассказали, что специалисты планируют выпустить еще 28 особей.