36 маралов выпустили в дикую природу из питомника в Красноярском крае

В Красноярском крае в дикую природу выпустили 36 маралов. Благородных оленей вырастили в питомнике «Бюзинский». Парнокопытные пополнили группировки на территории трех заказников: «Солгонский кряж», «Арга» и «Бюзинский». Они расположены на территории Балахтинского, Козульского, Назаровского, Ужурского районов, Ачинского, Боготольского и Назаровского и на севере Балахтинского. В краевом министерстве природных ресурсов рассказали, что специалисты планируют выпустить еще 28 особей.
Перед выпуском животные проходят карантин и обследование. После специалисты обеспечивают подкормку и наблюдают за ними с помощью фотоловушек.
Работа питомника играет ключевую роль в сохранении аргинской популяции марала, занесенной в Красную книгу края. За все время в питомнике родились 549 маралят, из них в природу выпустили 494 особи. Численность марала в регионе превышает 22 тысячи особей.