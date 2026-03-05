Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 5 марта

Отключение отопления в Иркутске 5 марта 2026 коснется части Октябрьского округа. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала оператора тепловых сетей. Специалисты провели комплексное обследование сетей и обнаружили их неудовлетворительное состояние на участках: улица Красных Мадьяр, 120, 133, улица Аэрофлотская, 6 и Красноказачья, 52.
— В течении дня теплоэнергетики заменят порядка 40 метров трубопровода, задвижки и восстановят строительные конструкции, — уточняется в сообщении.
Из-за этого по указанным выше адресам в период с 9:00 до 16:00 будет отключено отопление и горячая вода. Жильцам необходимо заранее запастись всем необходимым, чтобы не столкнуться с неудобствами.
Фото: телеграм-канал оператора тепловых сетей.