Самая красивая девочка России скончалась от синдрома Ретта

Ранее Life.ru писал, что в американском штате Аризона произошло необъяснимое с медицинской точки зрения событие. Ребёнок, утонувший в бассейне, вернулся к жизни через несколько часов после того, как его признали погибшим. Пострадавший мог сильно замерзнуть в воде, из-за чего пульс стал нитевидным и его было трудно распознать.