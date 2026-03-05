Аналитик назвал запретные действия в случае заморозки перевода денег

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Случаи блокировки банками денежных переводов в последнее время участились. Чего нельзя делать, если ваш перевод заблокировали, и какой алгоритм действий верный, агентству «Прайм» рассказал аналитик финансового маркетплейса Сравни Алексей Лоссан.
Из-за усиления борьбы с мошенничеством и прочими противоправными действиями могут заблокировать даже перевод самому себе. Клиенты нередко пытаются в таких случаях повторить перевод или быстро скинуть деньги на карту другого банка. Делать так ни в коем случае нельзя, предупредил аналитик.
«Такие действия алгоритмы банка воспринимают как дополнительный признак подозрительной активности, что может привести к более длительной блокировке и осложнить дальнейшее разбирательство», — пояснил он.
Лучше сразу же связаться с банком через мобильное приложение, горячую линию или лично посетить отделение. Там следует подробно объяснить цель перевода и при необходимости предоставить документы, подтверждающие происхождение средств. В этом случае проверка завершится максимально быстро, заключил Лоссан.