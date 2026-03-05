В России усилят контроль за операторами техосмотра: вот что изменится

В России хотят усилить контроль за проведением техосмотра автомобилей. С такой инициативой выступило МВД, в ведомстве уже подготовили версию постановления совмина, информирует издание «Коммерсантъ».
«МВД подготовило новую версию постановления правительства РФ, которым планируется усилить с 1 сентября 2026 года контроль за проведением техосмотра», — сказано в публикации.
В частности, ужесточаются меры к операторам ТО, которые оформляют фиктивные диагностические карты техосмотра.
«По новым правилам МВД будет приостанавливать доступ к системе, не дожидаясь страховщиков», — пишет издание.
