В России усилят контроль за операторами техосмотра: вот что изменится

В России доработали проект новых правил техосмотра.

Источник: Комсомольская правда

В России хотят усилить контроль за проведением техосмотра автомобилей. С такой инициативой выступило МВД, в ведомстве уже подготовили версию постановления совмина, информирует издание «Коммерсантъ».

«МВД подготовило новую версию постановления правительства РФ, которым планируется усилить с 1 сентября 2026 года контроль за проведением техосмотра», — сказано в публикации.

В частности, ужесточаются меры к операторам ТО, которые оформляют фиктивные диагностические карты техосмотра.

«По новым правилам МВД будет приостанавливать доступ к системе, не дожидаясь страховщиков», — пишет издание.

