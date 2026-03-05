Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян ждут длительные выходные за счет переноса праздников

Четырехдневная рабочая неделя начнется с 10 марта и завершится 13 марта.

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Россиян ждут длительные выходные за счет переноса праздничного дня. Граждане будут отдыхать 7, 8 и 9 марта, следует из производственного календаря, который изучил ТАСС.

Международный женский день отмечают 8 марта, в 2026 году он выпал на воскресенье. По трудовому законодательству, если праздничный день совпадает с выходным, то он переносится на следующий рабочий день.

Таким образом, граждане РФ будут отдыхать 7, 8 и 9 марта. Четырехдневная рабочая неделя начнется с 10 марта и завершится 13 марта.

Следующая короткая неделя россиян ждет в последнюю неделю апреля.