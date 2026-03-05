МЧС Новосибирской области спрогнозировало нестандартный паводок и ранние пожары в 2026 году

Сложная обстановка ожидается и с ландшафтными пожарами. Ранний сход снега, засушливая и ветреная погода создают риски возгораний с последующим переходом огня на населённые пункты и земли лесного фонда. Основной причиной природных пожаров остается человеческий фактор. В прошлом году из 17 тысяч выявленных термических аномалий 10 тысяч находились в пятикилометровой зоне от сёл и городов.