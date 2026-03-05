МЧС Новосибирской области спрогнозировало нестандартный паводок и ранние пожары в 2026 году

Из-за длительных морозов и обильных снегопадов на большинстве сибирских территорий, прогнозируется нестандартное прохождение паводка. По наихудшему сценарию в зоне подтопления могут оказаться тысячи населенных пунктов. Для контроля ситуации специалисты уже проанализировали более трёх тысяч сценариев развития половодья, активно применяются беспилотники. Планируется проверить около 1150 гидротехнических сооружений и провести работы по ослаблению ледяного покрова на реках.
Сложная обстановка ожидается и с ландшафтными пожарами. Ранний сход снега, засушливая и ветреная погода создают риски возгораний с последующим переходом огня на населённые пункты и земли лесного фонда. Основной причиной природных пожаров остается человеческий фактор. В прошлом году из 17 тысяч выявленных термических аномалий 10 тысяч находились в пятикилометровой зоне от сёл и городов.
Для обнаружения и борьбы с пожарами спланирована работа более 12 тысяч патрульных и маневренных групп, завершается подготовка отрядов добровольцев. К разведке с воздуха привлекут авиацию и беспилотники, также задействуют системы космического мониторинга.
До конца марта в сибирских регионах пройдут проверки готовности, а
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что согласно информации Росгидромета, паводок максимального уровня ожидается в 16 регионах, в том числе и в Новосибирской области.