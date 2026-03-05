Сердце остановилось во время приема: врачи спасли пациента в больнице Приморья

Однако довезти больного до стационара планировавшимся транспортом не удалось: во время приема мужчина потерял сознание, и его сердце остановилось. Кардиолог немедленно приступила к сердечно-легочной реанимации. К ней присоединились медсестры, которые подключили аппаратуру и ввели препараты. На помощь также подоспели хирург, фельдшер и травматолог. Медики сменяли друг друга, чтобы сохранять темп реанимации.