Сердце остановилось во время приема: врачи спасли пациента в больнице Приморья

Бригада медиков Михайловской центральной районной больницы прямо в кабинете врача вернула к жизни 66-летнего мужчину, у которого внезапно остановилось сердце. Пациент пришел на плановый прием к кардиологу, но визит обернулся экстренной реанимацией, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.
«Это не первый случай экстренной помощи в нашем учреждении, но первый — с остановкой сердца. Всё прошло чётко во многом благодаря ежегодным занятиям по реанимации. Практика показывает: отработанные навыки действительно спасают жизнь», — приводит пресс-служба слова заведующей поликлиникой Александры Карпенко.
Мужчина приехал на повторный осмотр к кардиологу с жалобами на боль и одышку. Обследование показало ухудшение — появились признаки ишемии. Врачи приняли решение вызвать скорую для госпитализации и оставили пациента под мониторами.
Однако довезти больного до стационара планировавшимся транспортом не удалось: во время приема мужчина потерял сознание, и его сердце остановилось. Кардиолог немедленно приступила к сердечно-легочной реанимации. К ней присоединились медсестры, которые подключили аппаратуру и ввели препараты. На помощь также подоспели хирург, фельдшер и травматолог. Медики сменяли друг друга, чтобы сохранять темп реанимации.
Дефибриллятор анализировал ритм, следовали разряды, инъекции адреналина и непрямой массаж сердца. Спустя семь-восемь минут борьбы сердце пациента запустилось вновь.
После стабилизации состояния мужчину транспортировали в Уссурийскую ЦГБ, а затем — во Владивосток, где ему провели операцию. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, вернулся к обычной жизни, водит автомобиль и продолжает наблюдаться у кардиолога.
Напомним, что недавно во Владивостокской клинической больнице № 2 врачи спасли от ампутации ног 96-летнюю пациентку, находившуюся в критическом состоянии.