После зимовки в центре «Тигр» четырем диким котятам вернули свободу

Четырех особей дальневосточного лесного кота, которые с осени находились в реабилитационном центре диких животных «Тигр» в Приморье, выпустили в естественную среду обитания.
Об этом сообщил центр спасения диких животных «Тигр», уточнив, что котята появились на свет поздней осенью 2025 года и с октября находились под наблюдением специалистов центра. Обычно потомство у дальневосточного лесного кота рождается весной, однако в данном случае детеныши появились позже, чем их сородичи в природе.
Котят доставили в «Тигр» в деревню Алексеевка, когда им был примерно один месяц и они остались без матери, поэтому специалисты сразу перевели их на искусственное выкармливание. Сначала животных откармливали мясным фаршем, затем постепенно перевели на кормление мышами, чтобы сформировать у них охотничьи навыки и приблизить условия к естественным.
В центре отмечают, что зиму котята провели в вольерах под наблюдением ветеринаров и зоологов, набрали вес и окрепли настолько, чтобы вернуться к самостоятельной жизни в лесу. К началу марта специалисты оценили, что животные уже могут самостоятельно охотиться и ориентироваться на территории.
Перед выпуском хищников дополнительно осмотрели, убедились в отсутствии травм и нарушений состояния здоровья и только после этого вывезли в подходящее место обитания для дальневосточного лесного кота.