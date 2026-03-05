После зимовки в центре «Тигр» четырем диким котятам вернули свободу

Котят доставили в «Тигр» в деревню Алексеевка, когда им был примерно один месяц и они остались без матери, поэтому специалисты сразу перевели их на искусственное выкармливание. Сначала животных откармливали мясным фаршем, затем постепенно перевели на кормление мышами, чтобы сформировать у них охотничьи навыки и приблизить условия к естественным.