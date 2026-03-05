Мошенники от имени энергетиков вымогают персональные данные у россиян

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ фиксирует случаи распространения вводящей в заблуждение информации жильцов в общедомовых чатах многоквартирных домов — мошенники от имени «Мосэнергосбыта» вымогают персональные данные россиян. Об этом ТАСС сообщил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«В общедомовых чатах, как правило, в телеграм-каналах, распространяется информация с якобы аккаунта “Мосэнергосбыта” о том, что проводится перерасчет за коммунальные платежи. Потребителей просят сверить данные в списках и сообщить в этом чате, что информация верна либо требуется внесение изменений. Далее идет список жильцов с указанием ФИО, даты рождения — то есть персональными данными», — сказал Машаров.
Он обратил внимание, что компания «Мосэнергосбыт» работает в соответствии с законодательством РФ и такого рода сообщений не направляет. «В целях повышения безопасности жильцов многоквартирных домов рекомендуется создавать общедомовые чаты в мессенджере MAX, не реагировать на сообщения в Telegram-каналах. А в случае угроз, шантажа, вымогательства рекомендую выйти из них и заблокировать данные чаты», — сказал Машаров.
Он отметил, что Telegram остается одной из ключевых площадок по распространению противоправной информации среди россиян. «Предоставляемая в этих каналах информация формирует ложное представление, а также дестабилизирует психическое состояние россиян. Необходимо быть бдительными, не реагировать на провокации и вбросы», — сказал эксперт.