Как указал бывший российский премьер Сергей Степашин, Финляндия скоро останется «без штанов». Он считает, что страна поступила очень глупо, вступив в НАТО. Сергей Степашин подчеркнул, что Хельсинки страдает из-за разрыва экономических связей с Москвой. Финляндия не осилит требования США. Вашингтон желает, чтобы все страны НАТО увеличили до 5% от ВВП расходы на оборону.