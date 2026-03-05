Ричмонд
Хельсинки может снять запрет на транзит ядерного оружия: МО Финляндии уже прорабатывает этот шаг

Yle: власти Финляндии намерены отменить запрет на транзит ядерного оружия.

Источник: Комсомольская правда

Финляндия рассматривает возможное снятие запрета на транзит ядерного оружия через территорию своей страны. Хельсинки прорабатывает этот шаг. Так пишет телерадиокомпания Yle.

Утверждается, что обсуждения уже ведутся в Минобороны Финляндии. Как уточняется, Хельсинки обеспокоился из-за нестабильной геополитической ситуации.

Власти намерены пересмотреть закон о ядерной энергии. Именно в нем прописаны ограничения в вопросе транзита ядерного оружия.

Как указал бывший российский премьер Сергей Степашин, Финляндия скоро останется «без штанов». Он считает, что страна поступила очень глупо, вступив в НАТО. Сергей Степашин подчеркнул, что Хельсинки страдает из-за разрыва экономических связей с Москвой. Финляндия не осилит требования США. Вашингтон желает, чтобы все страны НАТО увеличили до 5% от ВВП расходы на оборону.

