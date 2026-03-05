22-летняя убийца мужчин из Южной Кореи признана психопаткой, поклонники требуют отпустить её за красоту

Девушка, обвиняемая в нескольких убийствах в Южной Корее, признана психопаткой. К такому выводу пришли эксперты-психиатры, информирует издание «Чунъанъ ильбо».
Речь идёт о 22-летней девушке по фамилии Ким. Она обвиняется в убийстве двух мужчин, ещё один мужчина провёл несколько дней в коме после того, как выпил напиток с большой дозой седативных препаратов. Правоохранительные органы допускают, что жертв Ким может быть больше.
Тем временем в социальных сетях у Ким появилось много фанатов, которые требуют отпустить её на свободу. Поклонники мотивируют это тем, что девушка «слишком красива, чтобы находиться в тюрьме».
По данным следствия, она впервые отравила мужчину в октябре 2025 года, и сейчас изучается её причастность к аналогичным преступлениям в барах и ресторанах.
На первом же допросе Ким попыталась оправдаться, заявив, что просто хотела усыпить своих знакомых после ссоры, а не убивать их. В то же время правоохранители нашли в её компьютере рецепт смертельного коктейля из препаратов.
