Новый ГОСТ на маникюр: что изменится для новосибирцев

Однако эксперты успокаивают и мастеров, и клиентов. Как пояснила Ксения Васильева, и.о. руководителя комитета «Опоры России» по Новосибирской области, ГОСТ носит исключительно рекомендательный характер и не является законом. Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирской области выросли цены на стрижки и маникюр.