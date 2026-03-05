Ричмонд
Новый ГОСТ на маникюр: что изменится для новосибирцев

Росстандарт утвердил ГОСТ Р 72319−2025, который устанавливает единые требования к выполнению процедур для салонов, ИП и самозанятых мастеров, в том числе в Новосибирске.

Источник: Freepik

Документ закрепляет технологические карты и рекомендует временные рамки: классический маникюр — 45−60 минут, покрытие гель-лаком — 15−25 минут, снятие — 5−20 минут, моделирование ногтей — до 150 минут.

Однако эксперты успокаивают и мастеров, и клиентов. Как пояснила Ксения Васильева, и.о. руководителя комитета «Опоры России» по Новосибирской области, ГОСТ носит исключительно рекомендательный характер и не является законом. Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирской области выросли цены на стрижки и маникюр.