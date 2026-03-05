Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Праздничную акцию провели железнодорожники на переезде в Хабаровске

Работники магистрали дарили женщинам-водителям цветы, буклеты и улыбки.

Источник: AmurMedia

На Дальневосточной железной дороге в Хабаровске прошла профилактическая акция по безопасности на железнодорожном переезде, посвященная Международному женскому дню. Это уже традиционное мероприятие, которое проводится ежегодно в начале марта, сообщает пресс-служба ДВЖД.

«Работники магистрали вручали женщинам-водителям цветы, сувениры и информационные буклеты, напоминая о том, как важно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов», — говорится в сообщении.

В 2025 году на ДВЖД произошло 13 столкновений поездов с автомобилями, когда водители проигнорировали запрещающие сигналы и выехали на пути перед приближающимся поездом. Во всех случаях за рулем были мужчины.