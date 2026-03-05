Скульптор из Новосибирской области стал призером международного конкурса MIRTELS

Житель Барабинска, скульптор Валерий Лысов, достойно представил Новосибирскую область на международной арене, заняв второе место на 7-м конкурсе MIRTELS. Успех земляка стал значимым событием для культурной жизни всего региона.
— Работа барабинца произвела настоящий фурор среди членов жюри. Эксперты высоко оценили творение за глубину замысла, мощный объём и выразительную графику. Как отмечают ценители искусства, скульптура Лысова — это не просто гравировка, а настоящая пластика в камне, завораживающая с первого взгляда, — рассказали в администрации Барабинска.
Центральным образом конкурсной работы стала фигура девушки. Скульптура размером 120 на 60 сантиметров выполнена на камне Габбро-Диабаз. Благодаря мастерству автора, фигура словно выходит из каменной толщи, создавая впечатление, что она дышит и движется. Особую динамику работе придает изображение развевающейся ткани.
Интересно, что при создании сложного рельефа автор использовал современные технологии. Реализовать столь впечатляющий замысел с высокой точностью и детализацией помог станок ROBOTICS TC60120R. Настройка оборудования и финальная ретушь выполнялись под руководством Владимира Грипаса, что добавило процессу высочайшего профессионализма.