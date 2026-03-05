Скульптор из Новосибирской области стал призером международного конкурса MIRTELS

— Работа барабинца произвела настоящий фурор среди членов жюри. Эксперты высоко оценили творение за глубину замысла, мощный объём и выразительную графику. Как отмечают ценители искусства, скульптура Лысова — это не просто гравировка, а настоящая пластика в камне, завораживающая с первого взгляда, — рассказали в администрации Барабинска.