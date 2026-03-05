Ричмонд
Подростку из Владивостока грозит судимость за дебош на парковке ТРЦ

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении школьника, из хулиганских побуждений повредившего случайный автомобиль на улице, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Следственный комитет Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

В мае 2025 года 16-летний подросток запрыгнул на капот автомобиля, припаркованного возле торгового центра на улице Русской, и ударил ногой по лобовому стеклу машины. Стекло треснуло, на капоте тоже остались сколы и царапины, владельцу пришлось восстанавливать лакокрасочное покрытие. Ремонт обошёлся в 149 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Расследование уже завершено, материалы переданы в суд.

Санкция статьи предусматривает принудительные работы (несовершеннолетним не назначаются) либо лишение свободы. Вероятно, юноша отделается условным сроком, но факт судимости может повлиять на возможность трудоустройства и учебы.

Другое уголовное дело по этой же статье сейчас расследуется в отношении подростков и их 18-летнего товарища, разгромивших во Владивостоке «умный» павильон автобусной остановки «Дом ветеранов», повредив остекление и информационное табло. Также по 167-й статье судимость грозит 17-летнему юноше, повредившему в состоянии алкогольного опьянения несколько автомобилей, припаркованных во дворе жилого комплекса «Изумрудный».

Следователи призывают родителей следить за поведением своих детей-подростков и напоминать им об ответственности за каждый противоправный поступок. Скоро возможен своеобразный сезонный рост правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, связанный с началом каникул и потеплением, побуждающим подростков проводить больше времени на улицах.