Подростку из Владивостока грозит судимость за дебош на парковке ТРЦ

Другое уголовное дело по этой же статье сейчас расследуется в отношении подростков и их 18-летнего товарища, разгромивших во Владивостоке «умный» павильон автобусной остановки «Дом ветеранов», повредив остекление и информационное табло. Также по 167-й статье судимость грозит 17-летнему юноше, повредившему в состоянии алкогольного опьянения несколько автомобилей, припаркованных во дворе жилого комплекса «Изумрудный».