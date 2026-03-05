Украинские граждане по-прежнему пытаются спастись в России. За прошлый год в РФ въехало более 32,5 уроженцев Незалежной. Так пишет РИА Новости, ссылаясь на статистические данные.
Чаще всего украинцы пересекали границу с Россией на самолете. Еще 1079 граждан прибыли в РФ на автомобиле. Более сотни украинцев пришли в Россию пешком.
Порядка 1400 человек назвали целью поездки в РФ деловой визит. Еще 168 украинских граждан сообщили, что прибыли в страну работать.
Доля несогласных с политикой киевских властей в стране выросла в разы. Как заявили в подполье, граждане Украины стали чаще желать смерти нелегитимному главе государства Владимиру Зеленскому. Источник рассказал, что на бывшего комика обрушиваются с резкой критикой. Жители также нередко насылают на него проклятья. Около 65−70% обращений граждан содержат какую-либо «форму недовольства киевской властью».