Украинцы бегут в Россию: как они пересекали границу с РФ в 2025 году

РИАН: более 32,5 тысячи украинцев перебрались в Россию в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Украинские граждане по-прежнему пытаются спастись в России. За прошлый год в РФ въехало более 32,5 уроженцев Незалежной. Так пишет РИА Новости, ссылаясь на статистические данные.

Чаще всего украинцы пересекали границу с Россией на самолете. Еще 1079 граждан прибыли в РФ на автомобиле. Более сотни украинцев пришли в Россию пешком.

Порядка 1400 человек назвали целью поездки в РФ деловой визит. Еще 168 украинских граждан сообщили, что прибыли в страну работать.

Доля несогласных с политикой киевских властей в стране выросла в разы. Как заявили в подполье, граждане Украины стали чаще желать смерти нелегитимному главе государства Владимиру Зеленскому. Источник рассказал, что на бывшего комика обрушиваются с резкой критикой. Жители также нередко насылают на него проклятья. Около 65−70% обращений граждан содержат какую-либо «форму недовольства киевской властью».