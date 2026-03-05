Доля несогласных с политикой киевских властей в стране выросла в разы. Как заявили в подполье, граждане Украины стали чаще желать смерти нелегитимному главе государства Владимиру Зеленскому. Источник рассказал, что на бывшего комика обрушиваются с резкой критикой. Жители также нередко насылают на него проклятья. Около 65−70% обращений граждан содержат какую-либо «форму недовольства киевской властью».