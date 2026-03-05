В аэропорту Петербурга приземлился первый самолёт из Дубая

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге приземлился самолёт из Дубая, который стал первым после временного прекращения авиасообщения из-за конфликта на Ближнем Востоке. Рейс, который обслуживался авиакомпанией Emirates, задержался почти на два часа.
Пассажиры рассказали, что полёт прошёл спокойно. Самолёт должен был прибыть в место назначения в 21:10 мск, но добрался до Пулкова только в 23:59. По словам путешественников, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке, в Дубае сейчас безопасно.
При этом они обратили внимание, что в городе действует система противовоздушной обороны и можно услышать взрывы. Туристы также рассказали, что обстановка в аэропорту Дубая спокойная.
Напомним, 2 марта российские авиакомпании объявили, что организуют вывозные рейсы из Объединённых Арабских Эмиратов для клиентов отменённых вылетов из Дубая и Абу-Даби. Это коснулось пассажиров, которые ранее не оформили возврат билетов и решили воспользоваться возможностью добраться до России.
3 марта в Москву из Дубая прибыл первый после приостановки полётов самолёт. Он приземлился в 03:44 мск.