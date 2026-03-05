Жителей Иркутской области предупредили об обманах мошенников накануне 8 Марта. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, самой распространенной схемой является доставка цветов.
— Аферисты присылают букет цветов без указания отправителя — якобы в честь праздника. Через некоторое время получателю звонит «курьер» и предлогом строгой отчётности просит назвать код из СМС, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Как объясняет лже-специалист, код нужен якобы для подтверждения доставки. Однако его ни в коем случае нельзя называть и верить «бесплатному подарку» от неизвестного поклонника. Отделение Банка России по Иркутской области просит быть внимательнее к любым сообщениям о доставке, которые приходят в преддверии праздников.
