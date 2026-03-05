Жителей Иркутской области предупредили об обманах мошенников накануне 8 Марта

Как объясняет лже-специалист, код нужен якобы для подтверждения доставки. Однако его ни в коем случае нельзя называть и верить «бесплатному подарку» от неизвестного поклонника. Отделение Банка России по Иркутской области просит быть внимательнее к любым сообщениям о доставке, которые приходят в преддверии праздников.