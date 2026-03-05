Омская организация инвалидов с прибылью более 6 млн объявила о ликвидации

Омская областная общественная организация инвалидов «Новая жизнь» официально уведомила о начале процедуры ликвидации. Соответствующая информация опубликована на федеральном ресурсе, фиксирующем сведения о юридических лицах.
Решение о самоликвидации принято общим собранием членов организации 3 марта 2026 года. Ликвидатором назначен индивидуальный предприниматель Сергей Ярош. Процедура будет осуществляться в соответствии с требованиями федерального законодательства о некоммерческих организациях и гражданско-правовыми нормами.
Организация была основана в мае 1996 года и на протяжении почти трех десятилетий вела работу по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья в Омской области. В июне 2025 года в структуре руководства произошли изменения — пост председателя занял Сергей Тимошин.
По данным финансовой отчетности, в 2025 году организация зафиксировала прибыль в размере около 6,3 миллиона рублей. Это стало единственным случаем получения положительного финансового результата в текущем десятилетии.
Процедура ликвидации подразумевает формирование ликвидационной комиссии, уведомление кредиторов, инвентаризацию имущества и расчеты с контрагентами. После завершения всех этапов в единый государственный реестр будет внесена запись о прекращении деятельности юридического лица.
