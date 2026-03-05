В Хабаровске 300 лыжников отметили Год спорта марафоном «Волочаевские дни»

В Хабаровске состоялся традиционный лыжный марафон «Волочаевские дни», собравший более 300 участников. Гонка прошла в рамках госпрограммы «Спорт России» и стала одним из ключевых событий Года спорта в регионе. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Это мероприятие не просто спортивное состязание, а настоящий символ связи поколений, живая история, пропущенная через сердце и силу духа каждого участника. Особенно отрадно, что марафон проходит в 2026 году, официально объявленном губернатором Хабаровского края Годом спорта. Такое решение подчеркивает важность здорового образа жизни, физической культуры и воли к победе для жителей региона.
В забеге приняли участие более 300 человек, демонстрируя свою приверженность активному образу жизни. Все финишеры получили сувениры с символикой марафона, которые станут приятным напоминанием об этом событии. Победителям в различных возрастных группах были вручены медали и дипломы, а также ценные «Кубки Победителя», поощряющие их спортивные достижения.