Отоларинголог назвала основные признаки отита

ТУЛА, 5 мар — РИА Новости. Повышение температуры, боль, заложенность и шум в ухе, а также выделения из него, являются основными симптомами отита, рассказала РИА Новости врач-оториноларинголог Анна Стрыгина.
«Основные признаки воспаления уха: стреляющая, пульсирующая боль, которая может отдавать в зубы или висок, заложенность и шум в ухе, повышение температуры тела, а также выделения из уха», — сказала Стрыгина.
Она отметила, что у маленьких детей отит может проявляться иначе. Заподозрить болезнь можно, если ребенок отказывается от еды, плачет по ночам и во время кормления, у него возникает рвота и боль в животе. При этом температура тела может оставаться нормальной.
По словам врача-оториноларинголога, сильная боль в ухе, которая не снимается обезболивающими препаратами, любые выделения из уха, головокружения и рвота, а также резкое снижение слуха являются «красными флагами», когда к специалисту стоит обратиться немедленно.
«До осмотра врача допускается только один безопасный вид самопомощи: прием обезболивающего препарата на основе ибупрофена или парацетамола. Детям — строго в соответствии с весом. Без своевременной и правильной терапии отит грозит переходом в хроническую форму. Самое грозное осложнение невылеченного воспаления — менингит», — предупредила Стрыгина.
Специалист не рекомендовала капать в уши любые капли до осмотра врача, так как это может усугубить ситуацию, например, если есть перфорация барабанной перепонки. Врач запретила греть ухо — при гнойном воспалении процедура ускорит его развитие. Не стоит также самостоятельно чистить уши, особенно если есть боль.