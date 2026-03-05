Общественный транспорт в Подмосковье изменит график работы в праздники

«Так, 7 марта автобусы будут следовать по расписанию субботы, а 8 и 9 марта по расписанию воскресенья. В эти дни на маршрутах области будут работать более 6 тыс. автобусов, из них 4,5 тыс. транспортных средств на маршрутах Мострансавто», — говорится в материале.