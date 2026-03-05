Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Общественный транспорт в Подмосковье изменит график работы в праздники

В период мартовских праздников общественный транспорт в Подмосковье будет работать по особому графику, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Так, 7 марта автобусы будут следовать по расписанию субботы, а 8 и 9 марта по расписанию воскресенья. В эти дни на маршрутах области будут работать более 6 тыс. автобусов, из них 4,5 тыс. транспортных средств на маршрутах Мострансавто», — говорится в материале.

Пригородные поезда ЦППК и МТППК в предпраздничные и праздничные дни также будут курсировать по специальному графику: 6 марта — расписанием пятницы, 7 и 8 марта — расписанием субботы, 9 марта — расписанием воскресенья, а 10 марта — расписанием понедельника.

Дополнительно ЦППК назначит фирменные экспрессы на 7—10 марта.