В ОП предложили создать совет старейшин для помощи семьям

РИА Новости: Рыбальченко предложил создать совет старейшин для помощи семьям.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Создание института совета старейшин для участия в разрешении семейных конфликтов могло бы стать одной из мер по снижению числа разводов в России, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«В ряде стран постсоветского пространства советы участвуют в разрешении семейных конфликтов. Люди с большим опытом, пользующиеся уважением, решают серьезные семейные проблемы. Получают за это вознаграждение. Подобные практики могли бы быть полезны и в России», — сказал Рыбальченко.

Эксперт отметил, что медиацию следует начинать уже при первых признаках кризиса в семье, привлекая психологов, священнослужителей или других авторитетных людей. По его словам, институт совета старейшин мог бы участвовать в разрешении конфликтов между супругами.

«При этом усложнение бракоразводных процедур, на мой взгляд, не приведет к существенному снижению их числа. Более эффективным направлением является развитие механизмов медиации», — заключил Рыбальченко.