В Хабаровском крае чиновников заставили отремонтировать детские площадки

В Нанайском районе Хабаровского края администрация села Троицкое обязана привести в порядок детские и спортивные площадки по решению суда. Об этом сообщили в прокуратуре района после вмешательства надзорного ведомства.
Прокурорская проверка выявила серьёзные недостатки на площадках в селе Троицкое. На объектах отсутствовали информационные стенды с правилами, деревянные элементы конструкций не обработаны защитными составами, а многие спортивные тренажёры имели повреждения и уже не отвечали требованиям безопасности.
Ранее прокуратура внесла представление главе сельского поселения с требованием устранить нарушения. Администрация формально отчиталась об исполнении, но на деле ничего не изменилось. После этого прокурор обратился в суд с иском о принуждении к ремонту площадок.
Суд полностью поддержал требования прокуратуры и обязал администрацию привести все объекты в нормативное состояние. Решение уже вступило в законную силу, а его исполнение остаётся на контроле надзорного ведомства.