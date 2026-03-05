Ричмонд
В Хабаровском крае чиновников заставили отремонтировать детские площадки

Администрация села Троицкое обязана провести реконструкцию по решению суда.

Источник: Аргументы и факты

В Нанайском районе Хабаровского края администрация села Троицкое обязана привести в порядок детские и спортивные площадки по решению суда. Об этом сообщили в прокуратуре района после вмешательства надзорного ведомства.

Прокурорская проверка выявила серьёзные недостатки на площадках в селе Троицкое. На объектах отсутствовали информационные стенды с правилами, деревянные элементы конструкций не обработаны защитными составами, а многие спортивные тренажёры имели повреждения и уже не отвечали требованиям безопасности.

Ранее прокуратура внесла представление главе сельского поселения с требованием устранить нарушения. Администрация формально отчиталась об исполнении, но на деле ничего не изменилось. После этого прокурор обратился в суд с иском о принуждении к ремонту площадок.

Суд полностью поддержал требования прокуратуры и обязал администрацию привести все объекты в нормативное состояние. Решение уже вступило в законную силу, а его исполнение остаётся на контроле надзорного ведомства.