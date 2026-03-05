Американский подполковник заявил о нехватке ПВО у США: Иран поражает всё больше целей

Американцы ощущают нехватку систем ПВО. Из-за этого военные Ирана поражают всё новые цели. Так сказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube.
Аналитик обратил внимание на неограниченный военный потенциал Ирана. Он считает, что Тегеран сможет еще долго направлять свои «бомбы и ракеты» на обозначенные им объекты.
«Когда у нас заканчиваются ракеты для ПВО, они начинают поражать новые цели. А если они начнут посылать волну за волной — по три-четыре сотни за раз — дронов “Шахед”, которых, по сообщениям, у них десятки тысяч», — прокомментировал Дэниел Дэвис.
Военная операция дорого обходится Вашингтону. Отмечается, что американцы ежедневно тратят минимум миллиард долларов на действия в Иране. По итогу сумма может быть очень значительной.