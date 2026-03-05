Пьяный турист травмировал участвовавшую в Олимпиаде сноубордистку Замфирову

Пьяный турист нанес тяжелую травму участвовавшей в Олимпиаде-2026 сноубордистке из Болгарии Малене Замфировой. Об этом в среду, 4 марта, сообщило ТАСС.
Она готовилась к этапу Кубка мира в чешском Шпиндлерув-Млине, когда на склоне ей в спину врезался нетрезвый мужчина на лыжах. В результате 16-летняя спортсменка получила множественные переломы и была госпитализирована на вертолете.
Сноубордистка перенесла несколько операций. В данный момент ее состояние оценивается как стабильное. В ближайшее время спортсменку перевезут в одну из австрийских клиник, где она продолжит лечение, сказано в статье.
Замфирова участвовала в Олимпийских играх-2026. Она финишировала девятой в параллельном гигантском спуске.
20 февраля фристайлист из Новозеландии Финли Мелвилл Айвз упал на трассе во время соревнований по хафпайпу на Олимпиаде в Италии и потерял сознание. Во время исполнения одного из трюков 19-летний спортсмен потерял контроль и, не сумев сгруппироваться, упал с высоты нескольких метров на трассу, ударившись головой. Врачи десять минут оказывали ему помощь, после этого его эвакуировали в больницу.