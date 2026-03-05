Пьяный турист травмировал участвовавшую в Олимпиаде сноубордистку Замфирову

20 февраля фристайлист из Новозеландии Финли Мелвилл Айвз упал на трассе во время соревнований по хафпайпу на Олимпиаде в Италии и потерял сознание. Во время исполнения одного из трюков 19-летний спортсмен потерял контроль и, не сумев сгруппироваться, упал с высоты нескольких метров на трассу, ударившись головой. Врачи десять минут оказывали ему помощь, после этого его эвакуировали в больницу.