Влюбилась в нейросеть: Мошенники научились создавать «мужчин мечты» за минуту

Гогуа подчёркивает: жертвами становятся не только одинокие или доверчивые люди. Под ударом могут оказаться и успешные, уверенные в себе личности. Человек, привыкший принимать решения и контролировать ситуацию, часто не допускает мысли, что его могут обмануть. Уверенность в собственной проницательности снижает настороженность — а это играет на руку мошенникам.