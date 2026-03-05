Россиянам рассказали, как изменится зарплата из-за трёхдневных выходных в марте

Зарплата россиян в марте не уменьшится из-за того, что в этом месяце ожидаются длинные трёхдневные выходные. На это указал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Если сотрудник весь месяц отработал полностью, то на размер оплаты труда наличие праздничных и выходных дней никак не повлияет», — сказал эксперт РИА Новости, напомнив, что зарплата рассчитывается по количеству отработанных сотрудником дней в пропорции к числу рабочих дней месяца.
Напомним, россиян в честь Международного женского дня ждут трехдневные выходные с 7 по 9 марта.
Также сообщалось, что в 2026 году россиян ждет еще три периода, когда выходные составят три дня подряд: в мае отдыхаем с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая. В июне с 12 по 14, а 4 ноября приходится на среду.
