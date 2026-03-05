Ричмонд
Токаев обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с Наследным принцем Саудовской Аравии

Достигнута договоренность поддерживать регулярный политический диалог.

Источник: Baigenews

Состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, передает BAQ.KZ.

В ходе беседы Главы государства с Наследным принцем было подчеркнуто, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке представляет серьезную угрозу не только региональной, но и глобальной безопасности и стабильности.

Собеседники с сожалением констатировали, что продолжающиеся атаки на территории стран, не участвующих в конфликте, происходят в период, когда исламская умма как никогда должна проявлять взаимное уважение и терпение.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за содействие Правительства Королевства в эвакуации граждан Казахстана на Родину.

В свою очередь Наследный принц поблагодарил Президента Казахстана за слова поддержки и передал наилучшие пожелания казахскому народу по случаю священного месяца Рамазан.

Достигнута договоренность поддерживать регулярный политический диалог в целях вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень, а также координации совместных усилий на международной арене.