Онищенко назвал регионы с самой высокой рождаемостью

Заместитель президента Российской академии образования сообщил, что самый высокий коэффициент рождаемости зафиксирован в Чечне, Туве и Ямало-Ненецком автономном округе.

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Самый высокий уровень рождаемости в РФ зафиксирован в Чечне, Туве и Ямало-Ненецком автономном округе, там коэффициент превышает 2. Об этом ТАСС рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Высокий [коэффициент рождаемости], конечно, в Чечне — 2,5. Тува, Ямало-Ненецкий автономный округ — в 2024 году показатели были 2,6 и 2,9», — сказал Онищенко.

Он также отметил, что количество многодетных семей в России составляет около 2,5 млн — в них растут как минимум трое детей.