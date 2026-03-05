Новосибирские энергетики перейдут на усиленный режим работы на 8 Марта

Новосибирские энергетики перейдут на усиленный режим работы в дни мартовских праздников. Дополнительные меры вводят, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение в период длинных выходных на 8 Марта.
Подготовку обсудили на специальном штабе, который провёл заместитель генерального директора — главный инженер «Россети» Евгений Ляпунов. По его словам, все филиалы и дочерние сетевые компании перейдут на усиленный режим. Руководство и производственный персонал будут дежурить круглосуточно.
«Особое внимание будет уделено электроснабжению территорий с рисками половодья. Кроме того, по данным Гидрометцентра, в ряде регионов ожидается переменчивая погода с выпадением осадков, частыми переходами температуры через ноль, что связано с рисками повреждения коммутационного оборудования», — сообщает пресс-служба «Россети Новосибирск».
На случай аварийных ситуаций по всей системе электросетей подготовлены более 10,6 тысячи бригад. Это около 53 тысяч специалистов и 27 тысяч единиц спецтехники. Также в резерве находятся почти восемь тысяч мобильных источников электроснабжения общей мощностью 669 мегаватт.
Напомним, что в честь Международного женского дня новосибирцев ждут трёхдневные выходные — с 7 по 9 марта.