Новосибирские энергетики перейдут на усиленный режим работы на 8 Марта

На случай аварийных ситуаций по всей системе электросетей подготовлены более 10,6 тысячи бригад. Это около 53 тысяч специалистов и 27 тысяч единиц спецтехники. Также в резерве находятся почти восемь тысяч мобильных источников электроснабжения общей мощностью 669 мегаватт.